موديز تخفض تصنيف تونس لـ Caa1 مع آفاق سلبية

خفضت وكالة « موديز » للتصنيف الإئتماني، اليوم الخميس، تصنيف تونس لـCaa1 مع آفاق سلبية.

وكانت الوكالة قد صنفت تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، في شهر أكتوبر 2020، بعد أن قامت بوضع تصنيف تونس B2 « قيد المراجعة نحو التخفيض » في شهر أفريل 2020.

وأرجعت الوكالة سبب تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى ضعف الحوكمة وازدياد الإعتقاد بعدم تمكّن الحكومة من تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمن وصول التمويلات اللازمة لتلبية المتطلبات المرتفعة على مدى السنوات القليلة القادمة.

ويذكر ان آخر تصنيف للوكالة كان في شهر فيفري الفارط، حيث خفضت موديز تصنيف تونس الإئتماني من « بي2″ (B2) إلى « بي3″ (B3)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويتمثل عمل « موديز » في تقييم الجدارة الائتمانية للأطراف التي تسعى لنيل التمويل من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات.

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