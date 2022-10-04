«موديز » تستعد للحط من تصنيف 5 بنوك تونسية

أكدت وكالة التصنيف الائتماني « موديز » اليوم الثلاثاء، أنها تستعد للتخفيض من جديد في ترقيم بنوك محلية كبرى وذلك تبعا لمراجعة التصنيف السيادي للبلاد التونسية الى « ج أأ1″.

وفي هذا الاطار، راجعت وكالة « موديز » ترقيمات الايداعات لأجل، لأربعة بنوك تونسية بغرض التخفيض من ترقيمها الحالي « ج أأ1″ وهي كل من البنك العربي لتونس وبنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.

كما وضعت الوكالة تصنيف القروض لهذه البنوك قيد المراجعة في سياق الاستعداد كذلك لتخفيض تصنيفها مع المحافظة على تصنيف قروض الشركة التونسية للبنك في مستوى « ج اأ3″ .

وفسرت الوكالة تمشيها بتخفيضها للتصنيف السيادي لتونس واستعدادها لمزيد الحطّ منه وذلك لاعتبارات منهجية تتعلق أساسا بمناخ عدم اليقين الذي يطغى على نشاط البنوك المحلية.

وارجعت « موديز » كذلك استعدادها للحط من ترقيم البلاد والبنوك التونسية الى شدة تعرض البنوك العاملة في تونس بشكل عام الى مخاطر اقتراض الدولة عن طريق الاكتتاب في رقاع الخزينة الذي ازداد بشكل مكثف ليصل الى نحو 53 بالمائة من قيمة الأموال الذاتية للبنوك في ماي 2022 .

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