موديز تضع تصنيف تونس CAA1 قيد المراجعة لخفضه

وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، الجمعة 30 سبتمبر 2022، تصنيف العملات الأجنبية والعملة المحلية للحكومة التونسية قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف الائتماني

كما وضعت وكالة موديز تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي و(P) Caa1 أعلى تصنيف غير مضمون للمراجعة.

وأرجعت الوكالة قرار مراجعة خفض التصنيف إلى عدم وجود اتفاق في الوقت الحالي مع صندوق النقد الدولي وإلى مخاطر السيولة الحكومية المتزايدة في تونس والموقف الخارجي « الهش » ومخاطر التخلف عن السداد.

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