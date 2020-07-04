موزعة على 4 ولايات: 5 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 03 جويلية 2020، تمّ إجراء 491 تحليلا مخبريا من بينها 11 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 71689.

وقد تم تسجيل 09 تحاليل إيجابية من بينها 05 حالات إصابة جديدة وافدة و04 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1186 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1046 حالة شفاء و50 حالة وفاة و90 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 01 حالة إصابة حاليا بالمستشفى.



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