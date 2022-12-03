موزعو الأدوية بالجملة يقررون إيقاف نشاطهم

اخر تحديث : 03/12/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أدوية

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، في بلاغ لها الجمعة، ان نشاط هذه المؤسسات سيوقف بداية من يوم 5 ديسمبر، بسبب عدم الاستجابة لمطلب الحصول على شهادة الخصم من المورد على مبيعاتها من الادوية بعنوان سنة 2022.
وأضاف البلاغ، أن التوقف عن النشاط سيتواصل الى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.


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