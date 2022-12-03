موزعو الأدوية بالجملة يقررون إيقاف نشاطهم

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، في بلاغ لها الجمعة، ان نشاط هذه المؤسسات سيوقف بداية من يوم 5 ديسمبر، بسبب عدم الاستجابة لمطلب الحصول على شهادة الخصم من المورد على مبيعاتها من الادوية بعنوان سنة 2022.

وأضاف البلاغ، أن التوقف عن النشاط سيتواصل الى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.

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