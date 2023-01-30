موزعو قوارير الغاز يعلّقون إضرابهم

قررت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة إلغاء تعليق النشاط الذي كانت اتخذته، وذلك بعد جلسات تفاوضية انعقدت مساء أمس وصباح اليوم الاثنين 30 جانفي 2023، بين ممثلين عن الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومسؤولين بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بحضور نائلة القنجي وزيرة الصناعة وسمير ماجول رئيس الاتحاد ومسؤولين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات حيث توصل الطرفين إلى اتفاق حول مطالب المهنيين.

وسيتواصل نشاط توزيع الغاز المنزلي بصفة طبيعية، بعد إلغاء قرار تعليق النشاط الذي كان مقررا أيام 30 و31 جانفي وغرة فيفري2023.

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