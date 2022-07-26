موسي: أشكر الشعب التونسي الذي استجاب لندائنا لمقاطعة الاستفتاء

توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في كلمة لها مساء الاثنين، بالشكر للتونسيين الذين لم ينخرطوا فيما اعتبرتها « مهزلة وجريمة ضد الإنسانية » واستجابوا لندائها لمقاطعة الاستفتاء وقدموا درسا لمن يُريد التعدي على التونسيين، على حد قولها.

واعتبرت موسي أنه تم صفع الشعب التونسي من خلال فرض المسار الحالي لكن الشعب التونسي أرجع الصفعة.

وشددت موسي على أن مشروع الدستور وُلد ميتا ولن يحظى بالأهمية، متوجهة بتعازيها الحارة للحاكم بأمره.

وأضافت موسي: « مستحيل أن نقبل بعودة الإخوان إلى المشهد .. نحن هنا بالمرصاد لمواصلة النضال » .

واعتبرت موسي أن المسار مدلس مع تزوير مفضوح واستغلال فاحش لإمكانيات الدولة واستغلال مُذل للآباء المسنين للمشاركة في الاستفتاء، مؤكدة أن حزبها لا يعترف بمشروع الدستور الجديد.

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