موسي: اليوم يشرع بائعو الوطن في التهافت ليترشحوا لانتخابات غير شرعية

تعهدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الاثنين، بمقاضاة من اعتبرتهم متجبرين، مضيفة بقولها: » اليوم الثالث لإضراب الجوع أمام وزارة الداخلية.. سلاحي القانون والفكر المستنير… سأدافع على حقي وحق حزبي ووطني إلى آخر عرق نابض في جسدي. »

وقالت موسي في تدوينتها: » هكذا تعامل المرأة المعارضة الوطنية التي ترفض الظلم والقمع وتطالب بحق الشعب التونسي في حياة كريمة… الخليفة منع عني مجرد كرسي لأجلس عليه وامارس حقي في الاحتجاج السلمي على عملية تدمير الدولة » .

وأكدت موسي أن من سيتقدّمون بترشّحاتهم للانتخابات التشريعية ناعتة إياهم بـ « بائعي الوطن » يشرعون اليوم في التهافت على هيئة اعتبرتها غير شرعية ليترشحوا لـ « انتخابات غير شرعية » ويتحصلوا على مقاعد كرتونية، على حد تعبيرها.

كلمات البحث :انتخابات;عبير موسي