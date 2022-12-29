موسي تدعو البرلمان العربي إلى عدم الإعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في رسالة وجهتها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، البرلمان العربي إلى عدم الإعتراف باي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي.

وطالبت موسي جامعة الدول العربية بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإلزام دولة قطر بإخراج « أخطبوطها الجمعياتي المصنف من قبل عدة دول عربية ضمن التنظيمات الإرهابية، من تونس ، والكف عن ضخ المال المشبوه في الساحة السياسية عبر فقاقيع الجمعيات الخيرية خدمة لأغراض سياسية والغلق الفوري لفرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المورط في فتاوي إراقة الدماء والاغتيالات وذراع » الربيع التخريبي » في العالم العربي ويؤكد على أهمية وضع هذا الملف الحارق على طاولة مجلس الجامعة في اسرع الأوقات » .

وأهابت موسي بكافة الدول العربية لاحترام حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية، داعية أشقاء تونس إلى الإلتزام بمقتضيات المواثيق والاتفاقيات العربية المبرمة في مجال حقوق الإنسان وعدم التدخل باي شكل كان في الشأن الوطني ضد إرادة الشعب التونسي، مطالبة جامعة الدول العربية بضرورة عدم الإنخراط في تبييض عملية انتخابية وسياسية مرفوضة شعبيا او الاعتراف بمخرجاتها، وفق تقديرها.

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