موسي تدعو سعيد لإعلان حالة الشغور بالرئاسة والدعوة لانتخابات مبكرة

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين، أنها أرسلت اليوم عدل تنفيذ إلى رئيس الجمهورية لكن رفضها مكتب الضبط، متهمة الرئيس بتسييس مكاتب الضبط للوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وتضمنت المراسلة تنبيها إلى قيس سعيد بضرورة إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية والدعوة فورا لإقامة انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية.

وشددت موسي على أن قيس سعيد تم انتخابه بناء على صلاحيات محدودة، متوجهة له بالقول: « قيس سعيد اليوم لست رئيسا منتخبا من الشعب التونسي طبق النص الذي دخل حيز التنفيذ وأنت عاجز عن القيام باليمين الدستورية » .

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