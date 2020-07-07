موسي: تصريح تأسيس النهضة مدلس وسنلجأ للقضاء للطعن وتجميد نشاطها

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في نقطة إعلامية عقدتها بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، أن تصريح تأسيس حركة النهضة يوم 28 جانفي 2011 مدلّس، مبينة بأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي عاد من بريطانيا الى تونس يوم 30 جانفي أي أنه لم يكن حينها موجودا كما أن توقيعه في التصريح وتوقيعه كرئيس للبرلمان مختلفان.

وقالت موسي إنها ستلجأ للقضاء للطعن في قرار الترخيص لحركة النهضة وتجميد نشاطها بسبب مخالفتها لقانون الأحزاب.

وأوضحت المتحدثة بأن وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني مكنتها من الملف القانوني لحركة النهضة الذي أسس بمقتضى قانون 3 مارس سنة 1988 وهو يفرض أن لا يكون قد صدر ضد مؤسسي الحزب أحكاما تاتة تتجاوز 3 أشهر أو نافذة أو تتجاوز 6 أشهر مؤجلة، في حين صدر في حق الغنوشي حكم بالسجن المؤبد.

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