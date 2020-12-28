موسي تطلب من الغنوشي توضحيات حول حصول مخلوف على جواز سفر خاص

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن ممثلتها بمكتب المجلس عبير موسي راسلت رئيس مجلس نواب الشعب طالبة موافاتها بتوضيحات حول حصول النائب سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص بناء على إذن بمهمة صادر عن المجلس دون أن يتم عرض هذا الموضوع على أنظار مكتب المجلس ودون صدور قرار من مكتب المجلس يكلفه بأي مهمة بالخارج، في مخالفة اعتبرتها صارخة لمقتضيات النظام الداخلي.

وأكّدت الكتلة أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة من قام بهذا التجاوز، معتبرة ذلك فسادا إداريا لا لبس فيه وانحيازا ومحاباة من قبل رئيس المجلس للنائب سيف الدين مخلوف.

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