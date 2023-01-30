موسي تُطالب باستقالة هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عنها

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في كلمة لها امام أنصارها مساء الأحد، باستقالة هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عنها ووقف المسار الحالي، داعية النيابة العمومية للتدخل وحجز وثائق الانتخابات التي بين أيديها.

وشددت موسي على أن الشعب التونسي أكد أنه غير موافق على المسار الحالي، مبرزة بأن الحقيقة الثابتة هي أن الشعب ليس مع قيس سعيد

كما تعهدت موسي بالتصدي لأكاذيب المنابر الإعلامية والتصدي للانحرافات عن المعايير الدولية، معتبرة أنه لا حلول من دون الدستوري الحر ولا ديمقراطية مع « الإخوان » .

وأضافت موسي: « لا يُمكن إقرار مبادرة دون موافقة الدستوري الحر وليس فيها مصلحة التونسيين فستفشل… لدينا الشرعية التاريخية والشرعية النضالية والمشروعية لكن السلطة فاقدة للمشروعية » .

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