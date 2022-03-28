موسي تُطالب سعيد بدعوة النواب لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية بالتحرك قبل 30 مارس 2022 ودعوة النواب من غير حركة النهضة وائتلاف الكرامة لإمضاء عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي و الموافقة على حل المجلس واصدار قرار بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة .

وشددت موسي على أن النواب الوطنيون لن يرفضوا دعوة قيس سعيد إن قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي وحل البرلمان وإجراء انتخابات.

كما أعلنت موسي أنها ستتولى نشر قضية في ابطال قرارات مكتب مجلس الشعب وقضية استعجالية من ساعة لأخرى لإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة ليوم 30 مارس 2022 وما بعدها .

واعتبر موسي أن الغنوشي وزمرته أخذوا الضوء الأخضر لضرب استقلال البلاد وادخالها في حالة عدم شرعية ، مشددة على أن الهروب إلى الأمام واللجوء إلى المحاكمات العسكرية او الجزائية سيزيدهم قوة وصلابة وسيعزل الحاكم بأمره ويؤدي إلى تحرك القوى الأممية ضد تونس .

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