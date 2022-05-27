موسي: قيس سعيد الآن بمثابة السلطة غير الشرعية وغير المشروعة

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة، أنّ تونس وصلت إلى مرحلة من الخطر التي تستوجب صيحة فزع من كل مكونات الشعب التونسي ودرجة متقدّمة من الهروب إلى الأمام من أجل اختطاف الدولة التونسية واسقاط الجمهورية .

وانتقدت موسي ما اعتبرته إصرار قيس سعيد على القول في ديباجة مراسيمه عبارة « بعد الاطلاع على الدستور وبعد الإطلاع على الأمر 117″ ، مؤكدة أن أي نص قانوني يصدر بناء على الأمر 117 والذي هو مبني على الفصل 80 من الدستور باطل بطلانا مطلقا.

وشددت موسي على أن كل النصوص الصادرة بعد 30 مارس باطلة لأن تونس خرجت من مقتضيات الفصل 80 من الدستور وقيس سعيد بقي مقتسما للسلطات طبق الأمر 117 دون وجه حق وهو الآن بمثابة السلطة غير الشرعية وغير المشروعة .

كما سجّلت موسي خلال الندوة احتجاجها على عدم تغطية نشاط الحزب الدستوري الحر بالقدر الكافي من قبل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية.

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