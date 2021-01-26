موسي: لا وجود لفصل في الدستور يشرع لرئيس الحكومة التوجه للبرلمان لنيل الثقة لوزرائه

أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي خلال تدخلها في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، أنه لا وجود لأي فصل في الدستور يشرع لرئيس الحكومة التوجه للبرلمان لنيل الثقة لوزرائه تبعا للتحوير الوزاري.

وشددت عبير موسي على أن الزج بمجلس الأمن القومي في التجاذبات السياسية هو خطأ جسيم.

وطالبت القوى المدنية داخل البرلمان بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وسحب الثقة من رئيس الحكومة.

واعتبرت عبير موسي أن وزير الداخلية المقترح ضمن التحوير الوزاري تتمّ مكافأته لتستره على اتحاد علماء المسلمين في تونس، مشيرة إلى أن غياب العنصر النسائي في هذه الحكومة هو وصمة عار.

ودعت موسي إلى ضرورة التوجه للشعب التونسي لإنارته بكل المعطيات في علاقة بالأسباب الحقيقية للتحوير والتهم الموجهة للوزراء المقالين.

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