موسي للحكومة المقترحة: إذا مرروكم بموجب الصفقات أو شراء الذمم سنكون في المعارضة

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر النائبة « عبير موسي » في مداخلة لها بمجلس نواب الشعب خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي اليوم الجمعة، أنه لا يمكن أن تأمل من الحكومة المقترحة إصلاحا ولا تغييرا، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق النجاحات بمثل الكفاءات في الحكومة.

وأشارت موسي إلى غياب تقسيم الأدوار بين القطاع العام والخاص في برنامج الحكومة المقبلة وغياب الرؤية في المشاريع الكبىى والتحول في الاقتصاد الرقمي مع عدم وجود رؤيا للحكومة الرشيدة في المؤسسات والقطاعات والتصرف في موارد الدولة.

واعتبرت موسي أن الحكومة تضم 42 عضوا، لتتجاوز بذلك حكومة الصين وأمريكا مجتمعتين، مشيرة في الآن ذاته إلى أن الحكومة مغيرة وغير قادرة على الاستقرار فضلا عن عدم احترامها لتمثيل الجهات والقطاعات والشباب.

وقالت موسي للجملي : « هناك وزراء في حكومتكم أياديهم ملطخة بأناس تم اغتيالهم.. إذا مرروكم بموجب الصفقات أو شراء الذمم سنكون في المعارضة لكي تفتح ملفات القضاء والفساد الحقيقية » .

كلمات البحث :الجملي;حكومة;موسي