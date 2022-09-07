موسي: لن نعترف بالانتخابات التشريعية ولن نُشارك بها في هذه الحالة

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، أنها وحزبها لن تعترف بالانتخابات التشريعية ولن يكونوا معنيين بها أو شركاء فيما اعتبرته جريمة دولة يقترفها الحاكم بأمره صحبة الانتهازيين والطماعين، مشددة على انها تنزع عنها تسمية انتخابات.

وأكدت موسي أن هذه الانتخابات لن تكون انتخابات بل عملية تحيل جديدة تتم فيها تزكية إسمية لمجلس لن يكون مجلس نواب الشعب بل مجلس شورى على شاكلة دولة الخلافة.

واستنكرت موسي ما يُتداول الآن بخصوص اعتزام الرئيس إصدار قانون انتخابي مخالف للمعايير الدولية، على حد تعبيرها.

كلمات البحث :الانتخابات التشريعية;موسي