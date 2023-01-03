موسي: وصولنا إلى الحكم واجب ولا للاعتراف ببرلمان لا يُمثل الشعب

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في نقطة إعلامية اليوم الثلاثاء، أن وصول حزبها للحكم واجب، مشيرة إلى أنه يُريد أن يصل للحكم ليس من أجل الكرسي أو منافع الحكم أو تحقيق مصالح شخصية .

وشددت موسي على أنها لن تسمح لنفسها ولحزبها أن تدوس على القوانين وعلى دولة المؤسسات وعلى الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس، متهمة السلطة بالتعامل بصفاقة اليوم باعتبارها سلطة غير شرعية غير قانونية لم تلتزم لا بالقوانين الموجودة ولا بالقوانين التي وضعتها، على حد تعبيرها.

وقالت موسي إن تاريخ 25 جويلية لا علاقة له بما يجري اليوم، مؤكدة أنه أصبح تاريخا غير ذي موضوع و أنها نعترف بالمسار، مبرزة بأن المنظومة الحالية مُسقطة وتعسفية وتحتقر الشعب ولا تحترم المواطنة.

واقترحت موسي اعتماد منهج تشاركي لرسم مستقبل تونس، مشددة على أنه لا مجال للقبول بمخرجات عملية انتخابية وصفتها بـ « المزورة ومستندة على جرمة قانونية ومخالفة للمعايير الدولية » ، مؤكدة أنها لا تعترف ببرلمان لا يُمثل الشعب ولم يُشارك الناخبون في انتخاب أعضائه.

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