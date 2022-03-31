موسي: يجب أن يقترن حل البرلمان بالدعوة لانتخابات تشريعية

أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء الأربعاء، أنّ حل البرلمان يجب أن يقترن بالدعوة لانتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز الآجال الدستورية.

وقالت موسي إن حزبها ينتظر دعوة الناخبين كتابيا للانتخابات التشريعية ولا مجال لاستفتاءات « القطوس في شكارة » ، وفق تعبيرها، واستغلال الفرصة لتنفيذ المشاريع الشخصية.

وشددت موسي على أنها لن تقبل بأي خزعبلات من اي نوع، مضيفة قولها: « كفى تلاعبا بمصلحة الوطن! » .

واعتبرت موسي أن تصريحات قيس سعيد منقوصة لأن قرار حلّ البرلمان يجب أن يقترن بالدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة لا تتجاوز 3 أشهر.

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