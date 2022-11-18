موشيكيوابو: القرية التونسية للفرنكوفونية نجحت في جمع عديد الثقافات في فضاء موحّد

التقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء يوم الخميس 17 نوفمبر 2022، بجزيرة جربة، مع « لويز موشيكيوابو »، الأمينة العامة للفرنكوفونية.

وأكّد الوزير بهذه المناسبة جاهزيّة بلادنا التامّة لاحتضان القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة والمؤتمر الوزاري الفرنكوفوني والمنتدى الاقتصادي الرابع للفرنكوفونية خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2022، واتخاذها لكافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتوفير أسباب النجاح لهذه القمة ومختلف فعالياتها.

من جانبها، عبّرت الأمينة العامة للفرنكوفونيّة عن عميق ارتياحها لما عاينته من حسن تنظيم واستعدادات لاحتضان القمة الفرنكوفونية وتظاهراتها الموازية. كما أشادت بما تمّ تسجيله من تأكيدات مشاركة رفيعة المستوى، من شأنها ضمان تحقيق ما تمّ رسمه من أهداف لهذا الحدث البارز.

وأعربت « موشيكيوابو » عن سعادتها للإقبال الواسع الذي شهدته القرية التونسية للفرنكوفونية منذ افتتاحها يوم 13 نوفمبر 2022 ولنجاحها في جمع عديد الثقافات الفرنكوفونيّة في فضاء موحّد في جزيرة جربة، ملتقى الأديان ورمز التنوع والتعايش المشترك.

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