موعد رأس السنة الهجرية فلكياً

ستجرى عملية رصد هلال شهر محرم لسنة 1445 هجري بعد غروب شمس يوم الإثنين 17 جويلية 2023 الموافق لــ 29 ذو الحجة القعدة 1444 هجري. ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر، وفق الحسابات الفلكية، يوم الإثنين 17 جويلية 2023 على الساعة السابعة مساء و 32 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس

و تبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال محرم لسنة 1445 هجري بعد غروب شمس يوم الإثنين 17 جويلية 2023 ويمكن رؤيته يوم الثلاثاء 18 جويلية وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا و10 دقائق حسب التوقيت المحلي وذلك انطلاقا من غرب المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب كما توضحه الخريطة المصاحبة.

كلمات البحث :السنة الهجرية;فلكيا