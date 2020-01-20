موقع واب خاص بالتشريعات الثقافية



قامت إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية صلب وزارة الشؤون الثقافية بإنجاز موقع واب خاص بالتشريعات الثقافية، وهو موقع جاهز حاليا للفتح وسيتم نشره للعموم خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة البرامج الخاصة بتعزيز الإدارة الإلكترونية الثقافية من جهة وتلبية للحاجة الملحة في تنظيم ونشر كافة التشريعات الثقافية إلى جانب المساهمة في حوكمة قطاع التشريعات الثقافية.

وقد تم تطعيم الموقع إلى حد الآن بما يزيد عن 300 نص قانوني مبدئيا بمشاركة إدارة التوثيق والأرشيف.

ويتعلق هذا المشروع بتطوير تطبيق واب يهدف إلى تخزين ونشر جميع البيانات القانونية المتعلقة بالمجال الثقافي وإتاحة الوصول الدائم إلى المنشورات الإلكترونية للنصوص القانونية.

كما أنه يعتبر أداة تتيح لمختلف المتدخلين في المجال الثقافي الاطلاع على التشريعات المعمول بها في مجال الثقافة وتيسير أعمالهم إضافة إلى فتح المنظومة لإمكانية نشر استشارات عمومية حول النصوص والبرامج المزمع إنجازها.

كما تتيح المنظومة جملة من الخدمات من بينها:

– الإطلاع على كراسات شروط الخدمات الإدارية مع إمكانية تحميلها

– الإطلاع على الخدمات الإدارية مع إمكانية تحميلها

– قائمة المناشير (التاريخ، المجال الثقافي)

– رسائل إخبارية عند الإشتراك حتى يتم إرسال المستجدات القانونية عن طريق البريد الإلكتروني

كلمات البحث :التشريعات الثقافية;موقع واب