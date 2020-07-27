موقف النهضة من تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة

أكد عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة والمكلف بالاعلام خليل البرعومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، أن موقف الحركة « إيجابي » من تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة وهي تدعوه إلى العمل على توفير حزام سياسي واسع لهذه الحكومة.

وأشار البرعومي إلى أن حركة النهضة ستحدّد موقفها من الحكومة بناء على تصورات المشيشي خاصّة في علاقة بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي.

ولاحظ المتحدث بأن الحركة تدعو رئيس الحكومة المكلف إلى توسيع المشاورات لتشمل الأحزاب والمنظمات الوطنيّة من أجل تكوين مقاربة شاملة والاستفادة من جميع الأطروحات، مؤكّدا أن توسيع المشاورات وجدّيتها يعزّز الثقة في الحكومة ويضمن لها أريحيّة في العمل في علاقة بالبرلمان.

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