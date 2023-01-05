موكب بوزارة الصحة للاحتفاء بنخبة من الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب

أشرف وزير الصحة علي المرابط مساء اليوم الخميس 05 جانفي 2023، بمقر الوزارة على موكب احتفاء بنخبة من الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب والذين تم تكريمهم وتتويجهم من قبل هيئات ومؤسسات دولية للطب خلال السنة الماضية.

وهنأ وزير الصحة بالمناسبة المحتفى بهم وهم:

- أستاذ الجراحة العامة وعميد كلية الطب بتونس محمد الجويني بمناسبة انتخابه لعضوية الأكاديمية الفرنسية للجراحة.

- أستاذ طب الأعصاب رياض قويدر الذي تم انتخابه عضوا مراسلا بالأكاديمية الفرنسية للطب.

- أستاذ جراحة المخ والأعصاب كمال البحري الذي تم اعتماده عضوا في هيئة التدريس بالأكاديمية العالمية لجراحة الأعصاب.

- أستاذ الطب الشرعي مهدي بن خليل بمناسبة انتخابه نائب رئيس الأكاديمية الأفريقية للطب الشرعي وتجديد عضويته بالهيئة العالمية للكشافة.

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