موكب تأبين شهيد الوطن الوكيل سامي المرابط

تمّ مساء اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020، بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة تسليم جثمان شهيد الوطن و شهيد الواجب الوكيل سامي المرابط .

وحضر موكب تسلم الجثمان الشهيد كل من حسين بوشهوة المعتمد الاول و حسين جنيح عضو مجلس نواب الشعب و سمير زازا معتمد سوسة جوهرة و رضا الديناري معتمد سوسة المدينة و ثلة من الاطارات الامنية و الصحية.

ثم تنقل الجميع الى منطقة الحرس الوطني بسوسة اين وقع تسلم جثمان الشهيد و انطلق موكب التأبين بالنشيد الوطني و رفع راية و علم تونس عاليا ثم تلاوة الفاتحة و بعض ايات من القران الكريم.

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