موكب تسليم المهام بين كمال الفقي وسلفه توفيق شرف الدين

انتظم صباح اليوم الثّلاثاء 21 مارس 2023، بمقرّ وزارة الدّاخليّة موكب رسمي تمّ خلاله تسليم المهام بين وزير الداخلية كمال الفقي وسلفه توفيق شرف الدّين، وجرى الموكب بحضور ثلة من الإطارات السامية بوزارة الدّاخليّة والمديرين العامّين من مختلف الأسلاك والإدارات التابعة للوزارة.

هذا وتولّى كمال الفقي بالمناسبة تكريم سلفه توفيق شرف الدّين، مثنيا على ما بذله من مجهودات في سبيل تطوير العمل بالوزارة وإرساء تقاليد أساسها تطبيق القانون في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات، مؤكدا على ضرورة المحافظة على التماسك بين مختلف هياكل الوزارة ومواصلة البذل والعطاء ذودا عن حرمة الوطن وحماية لأمن المواطنين.

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