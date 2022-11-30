مونديال قطر: التشكيلة الأساسية لمنتخبنا أمام فرنسا

يواجه المنتخب الوطني التونسي نظيره الفرنسي عشية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس العالم قطر 2022
وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للفريق:
أيمن دحمان /وجدي كشريدة/علي معلول/نادر الغندري/ ياسين مرياح /منتصر الطالبي/إلياس السخيري /عيسى العيدوني /محمد علي بن رمضان /أنيس بن سليمان /وهبي الخزري.
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