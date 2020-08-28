مونوبري: غلق مغازة في تونس العاصمة بعد إصابة عامل بكورونا

اخر تحديث : 28/08/2020
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

مونوبري

أعلنت شركة مونوبري في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا لدى أحد موظفيها في مغازة Monoprix Tunis Charles de Gaulle .

وقد تم بالتنسيق مع الجهات المختصة عزل جميع الموظفين المخالطين للحالة المكتشفة وتم تطهير المغازة بالكامل في اليوم نفسه من قبل شركة متخصصة.
و قد تم إغلاق المغازة مؤقتًا من أجل تسهيل الإجراءات اللازمة وسيعاد فتحها غدًا السبت 29 أوت.
ودعت مونوبري إلى أهمية احترام تعليمات النظافة و الوقاية التي توصي بها وزارة الصحة بانتظام ، مؤكدة أن ارتداء الكمامة و احترام مسافة متر واحد على الأقل يظلان إجباريين في المغازة.


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق