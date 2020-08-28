مونوبري: غلق مغازة في تونس العاصمة بعد إصابة عامل بكورونا

أعلنت شركة مونوبري في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا لدى أحد موظفيها في مغازة Monoprix Tunis Charles de Gaulle .
وقد تم بالتنسيق مع الجهات المختصة عزل جميع الموظفين المخالطين للحالة المكتشفة وتم تطهير المغازة بالكامل في اليوم نفسه من قبل شركة متخصصة.
و قد تم إغلاق المغازة مؤقتًا من أجل تسهيل الإجراءات اللازمة وسيعاد فتحها غدًا السبت 29 أوت.
ودعت مونوبري إلى أهمية احترام تعليمات النظافة و الوقاية التي توصي بها وزارة الصحة بانتظام ، مؤكدة أن ارتداء الكمامة و احترام مسافة متر واحد على الأقل يظلان إجباريين في المغازة.
كلمات البحث :تونس;كورونا;مغازة;مونوبري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.