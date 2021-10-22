ميركل لبودن: أمامك وحكومتك تحديات كبيرة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالة تهنئة وجهتها إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس، أن أمامها وحكومتها تحديات كبيرة، معتبرة أنه منذ ثورة 2010 حققت تونس إنجازات ديمقراطية مهمة تربط بلادنا بشكل وثيق بألمانيا وأوروبا.

وأعربت ميركل عن أملها أن تنجح تونس أكثر في ترسيخ وتعزيز هذه الإنجازات واحترام الحقوق والحريات الأساسية والتعددية في المجتمع، مبينة بأن محاربة الفساد ودعم سيادة القانون والإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية، تعد مهامًا تتطلب الصبر والمثابرة وكذلك الشفافية والحوار والتعاون.

كما ورد في نص الرسالة: « كونك أول امرأة في تونس والعالم العربي تتولى منصب رئيس الحكومة هو إشارة مشجعة » .

وأكدت أنجيلا ميركل استعداد الحكومة الألمانية لمواصلة دعم تونس الديمقراطية كشريك وثيق في طريقها.

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