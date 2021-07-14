التلميذة ميسم فليجان صاحبة أعلى معدل في مناظرة النوفيام 19.03

تحصلت التلميذة ميسم فليجان عن الاعدادية النموذجية ضفاف البحيرة على المرتبة الأولى وطنيّا في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2021 بمعدل 19.03.

وبلغ عدد المتحصلين على معدل يساوى أو يفوق 10 من 20 14832 تلميذ من أصل 28889 تلميذا.

وبلغت نسبة النجاح العامة في المدارس الاعدادية العمومية 59.25 بالمائة مقابل نسبة نجاح بالتعليم الخاص بلغت 79.57 بالمائة وبـ 80.00 بالمائة للمترشحين بصفة فردية.

كلمات البحث :النوفيام;معدل;ميسم فليجان