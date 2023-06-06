ميلوني: أبلغت سعيّد عن جهودنا للتوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عقب لقاء جمعها برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء، إنها أبلغت الرئيس عن « الجهود التي يبذلها بلد صديق مثل إيطاليا لمحاولة التوصل إلى نتيجة إيجابية للاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي » ، بشأن المفاوضات المتعثرة تونس على قرض تبلغ قيمته الإجمالية 1.9 مليار دولار أمريكي.

وشددت ميلوني في تصريحات للإعلام بعد ظهر اليوم، في اعقاب الاجتماع الذي جرى بقصر قرطاج، ودام حوالي ساعة و45 دقيقة، على أن الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي « يظل أساسياً لتعزيز اقتصاد البلاد وتعافيها بالكامل » ، وفق ما أوردته وكالة آكي الإيطالية.

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