ميناء حلق الوادي: إحباط محاولة تهريب 14726 حبة مخدرة نوع اكستازي

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي مساء أمس الأحد 21 فيفري 2021، من إحباط محاولة تهريب 14726 حبة مخدرة نوع اكستازي مخفية بإحكام داخل سخان ماء ضمن أغراض مسافر أجنبي الجنسية مقيم بتونس قادم من ميناء جنوة الإيطالي.

وتتمثل تفاصيل العملية في تشكك أعوان الديوانة بالميناء في محتوى سخان الماء المذكور حيث بعرضه على جهاز الكشف بالأشعة بحضور المسافر، تبين وجود أجسام غريبة داخل السخان وبإخضاعه إلى التفتيش الدقيق تم العثور وسط كيس داخله على 9663 حبة اكستازي ذات لون وردي و 5063 حبة اكستزاي ذات لون أبيض.

وأعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم بعد استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتحري.

كلمات البحث :اكستازي;تهريب;ميناء حلق الوادي