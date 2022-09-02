ميناء حلق الوادي: تأمين عبور قرابة 6000 مسافر اليوم في اتجاه مرسيليا وجنوة

نجح ميناء حلق الوادي اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 بفضل تعاون جميع الأطراف في تأمين عبور قرابة 6000 مسافر و1800 سيارة في اتجاه مرسيليا و جنوة على متن السفينتين تانيت و قرطاج في ظروف طيبة و دون تسجيل اي تاخير رغم تزامن رسو السفينتين، وفق بلاغ صادر عن ديوان البحرية التجارية والموانئ.

وأكد الديوان أن اللجنة المينائية تقوم دوريا بالاعداد والتنسيق لاستباق جميع الحالات أثناء فترات الذروة وتوفير أفضل الظروف لعودة للمسافرين إلى بلدان إقامتهم.

وأشار البلاغ إلى أن مصالح ادارة الميناء قامت بإعادة تهيئة جميع الفضاءات الداخلية و الخارجية للميناء لتوفير ظروف استقبال طيبة لأربع رحلات مبرمجة ليوم غد السبت و استقبال المسافرين المغادرين ابتداء من الساعة السادسة صباحا.

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