ميناء حلق الوادي: حجز كمية هامّة من المخدرات

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ميناء حلق الوادي: إحباط تهريب كمية هامة من المخدرات من ميناء مرسيليا تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي ظهر أمس الأحد 10 فيفري 2019، من إحباط عملية ت ...