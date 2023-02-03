ميناء حلق الوادي: حجز كمية هامّة من المخدرات

اخر تحديث : 03/02/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

ميناء حلق الوادي: حجز كمية هامّة من المخدرات
تمكنت يوم 02 فيفري 2023 الوحدات التابعة لمحافظة شرطة الحدود بميناء حلق الوادي بالإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بالتنسيق مع المصالح الديوانية من ضبط مُسافر قادم من إحدى الدّول الأوروبية وحجز حوالي 100 كغ من المواد المخدرة تعمّد المعني اخفاءها بإحكام بعد احداث تغييرات على هيكل سيارته.
وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمعني وحجز كمية المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة الأبحاث.


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