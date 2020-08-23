ميناء حلق الوادي: حجز مبالغ من العملة الأجنبية غير مصرح بها

تمكنت خلية مراقبة الأرصفة التابعة لفصيل الحراسة بميناء حلق الوادي صباح اليوم الأحد 23 أوت 2020، من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية متمثل في 9000 أورو بحوزة مسافر تونسي أثناء استعداده للمغادرة في اتجاه ميناء مرسيليا، وقد تم حجز المبلغ المذكور و تحرير محضر في الغرض.

و يذكر أن الخلية نفسها نجحت في مناسبتين سابقتين في حجز 10390 أورو و 28640 أورو مخفية داخل أمتعة مسافرين أثناء مغادرتهما للبلاد.

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