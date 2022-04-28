ميناء حلق الوادي يستقبل السفينة السياحية MSC OPERA

حلّت بميناء حلق الوادي صباح اليوم الخميس، السفينة السياحية MSC OPERA في أولى رحلات شركة MSC للوجهة التونسية من برنامج 38 رحلة منتظمة بمعدل رحلة كل اسبوع .
و كان على متن السفينة 968 سائحا من جنسيات مختلفة قادمة من برشلونة ومتجهة الى بلارمو .
وقد كان في استقبالها الرئيس المدير العام للديوان ومدير ميناء حلق الوادي و وفد من وزارة السياحة وممثلين عن UTICA وممثلين عن القرية السياحية .
وأكد ديوان البحرية التجارية والموانئ أن عددًا هام من السياح تحولوا لزيارة بعض المواقع الأثرية .
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