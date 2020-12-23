ميناء سوسة: حجز 72 طنا من الدرع الفاسد مورّد من الهند

كشف الناطق الرسمي للديوانة التونسية العميد هيثم الزناد في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، أن أعوان الديوانة التونسية بالميناء التجاري بسوسة قاموا بحجز 72 طنا من مادة « الدرع » الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك، محملة داخل 3 حاويات قامت شركة تونسية بتوريدها من الهند.

وبين الزناد بأن مصالح الديوانة التونسية تفطنت لشحنة الدرع بعد إيداع التصريح الديواني من قبل وكيل الشركة الموردة و كان ضمن التصريح الديواني بطاقة عبور صادرة عن مصالح مراقبة النباتات بميناء سوسة و التي ترخص للشحنة الديوانية بالعبور.

وقد تم حجز كمية الدرع الفاسدة و إعلام النيابة العمومية التي أذنت بإحالة الملف على مصالح الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة و فتح بحث تحقيقي في الغرض.

وكشف الزناد بأن المراقبة الفنية الصحية للنباتات بسوسة وجهت بعد أيام مراسلة إلى مصالح الديوانة تطالبها بحجز الشحنة لعدم مطابقتها للشروط الصحية.

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