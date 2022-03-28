مُجددا: زهير المغزاوي أمينا عاما لحركة الشعب

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مُجددًا: "زهير المغزاوي" أمينا عاما لحركة الشعب تم مساء أمس الأحد 5 مارس 2017، خلال اختتام المؤتمر الأوّل لحركة الشعب انتخاب الهيئات القيادي ...

وزارة الداخلية توفّر الحماية الأمنية للأمين العام لحركة الشعب وفرّت وزارة الداخلية ، الحماية الامنية للأمين العام لحركة الشعب "زهير المغزاوى" على إثر ورود م ...