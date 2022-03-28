مُجددا: زهير المغزاوي أمينا عاما لحركة الشعب

اخر تحديث : 28/03/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

المغزاوي

اختتم المؤتمر الثاني لحركة الشعب أشغاله بمدينة الحمامات في ساعة متأخرة من مساء الاحد 27 مارس 2022، بعد تصويت النواب على تشكيل مكتب سياسي جديد للحركة يتكون من 25 عضوا وانتخاب زهير المغزاوي أمينا عاما للحركة.
وفيما يلي أعضاء المكتب السياسي الجديد:
زهير المغزاوي
علي الابيض
ليلى الحداد
هيكل المكي
يدر الدين القمودي
رضا الدلاعي
سالم لبيض
هشام العزلوك
نجيبة بن حسين
محمد مسيليني
رضا لاغة
نسيب اسكندر
محمد بوشنيبة
أسامة عويدات
المنصف بوزازي
لطفي العيادي
حيفا بويحيي
الفة التبان
آمال القمودي
عبد السلام بوعايشة
الهادي وريثة
حاتم بوبكري
ضحى السالمي
زهير العيدودي
سالم القاضي


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