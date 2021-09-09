مُجدّدا: فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى أساسي الجدد

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021، أنه تم فتح باب التسجيل عن بعد مجددا للسنة الدراسية 2021-2022 اليوم لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد من مواليد سنوات 2012 و2013 و2014 و2015.

ودعت الوزارة أولياء تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد، الذين تخلّفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب، إلى تسجيل أبنائهم عبر الموقع http://inscription.education.tn ودفع معلوم الترسيم.

وتتواصل عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد من يوم الخميس 9 سبتمبر 2021 على الساعة الواحدة بعد الزوال والى غاية يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

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