مُحمّلة بمستلزمات طبية: طائرة عسكرية مصرية تحط في تونس

حطّت صباح اليوم الخميس 6 ماي 2021، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، طائرة عسكرية مصرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية للمساعدة على دعم جهود مواجهة جائحة كوفيد-19، وذلك بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وكان في استقبال هذه الطائرة لدى حلولها بتونس كلّ من وزير الدفاع الوطني، ومدير عام الصحة العسكرية وسفير مصر بتونس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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