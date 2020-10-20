نائبات كتلة الدستوري الحر في اعتصام بالبرلمان

دخلت نائبات كتلة الحزب الدستوري الحر مع رئيسة الكتلة عبير موسي بداية من اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، بمقر المبنى الفرعي لمجلس النواب في اعتصام احتجاجا على العنف المتكرر ضد المرأة.

واعتبرت الكتلة بأن العنف أصبح سياسة ممنهجة داخل البرلمان لإخراس صوتهم في ظل عدم تحرك القضاء، على حد تعبيرها.

وكانت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي قد بثت ليلة أمس الاثنين، فيديو من مقر اجتماع مكتب المجلس، تؤكد فيه تعرضها الى اعتداء لفظي من قبل نائب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ورمي نائب آخر قاروة ماء عليها مما أجبر رئيسة الجلسة سميرة الشواشي على الانسحاب من الاجتماع ، على حد قولها.

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