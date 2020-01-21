نائبان يستقيلان من حزب الرحمة

اخر تحديث : 21/01/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

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أعلن النائبان بمجلس نواب الشعب عن ولاية منوبة « معاذ بن ضياف » وعن ولاية ولاية أريانة « أحمد بن عياد » مساء اليوم الثلاثاء، عن استقالتهما من حزب الرحمة، الذي يرأسه النائب سعيد الجزيري.

وأرجع النائبان في نص استقالتهما قرارهما إلى حياد قيادة الحزب عن المبادئ والتوجهات التي دخل بها الحزب سباق الانتخابات التشريعية، فضلا عن التفرد بالرأي، وأخذ القرارات باسم المكتب السياسي الذي لا وجود له دون التشاور مع بقية النواب، ودون إبداء النية لهيكلة الحزب، رغم دعواتهم المتكررة.

وأكد بن ضياف بأن سعيد الجزيري « قدّم نفسه مؤخرا كمرشح الحزب لرئاسة الحكومة، في الوقت الذي لم يرشحه أحد لذلك، على عكس ما يدّعيه. »


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