نائبة بالدستوري الحر تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت النائب بمجلس نواب الشعب زينب السفاري في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجدّ وذلك بعد صدور نتيجة تحليلها اليوم إيجابية.

وقالت النائبة إنها حضرت الجلسة العامة بمجلس الشعب، فاتصلت بطبيب المجلس لاستفساره والذي أكد بدوره عدم وجود لخطر مخالطة لأي نائب من الحاضرين.

وأكدت النائب أنها لم تغادر منزلها منذ يوم السبت المنقضي إثر إجراء التحليل، مشيرة إلى أنها ستلتزم بالبروتوكول الصحي الذي شرحه لها طبيب المجلس.

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