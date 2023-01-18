نائب رئيسة الحكومة الإيطالية: جاهزون للترفيع في عدد المهاجرين النظاميين بتونس للعمل في إيطاليا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 بقصر قرطاج، Antonio Tajani، نائب رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، وMatteo Piantedosi، وزير الداخلية الايطالي.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة المتينة والتعاون المتميز القائمة بين تونس وايطاليا والحرص المتبادل على تطويرها في شتى الميادين في الإطار الثنائي والأوروبي ومتعدد الأطراف.

وأكّد نائب رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أن بلاده تُريد تعزيز التواجد في تونس، مبرزا بأن أبواب إيطاليا مفتوحة للمستثمرين التونسيين،

مشددا على ضرورة إيجاد حلول جذرية عبر اتّباع استراتيجية لمعرفة سبب مغادرة ملايين الأشخاص بلدانهم الأصلية.

وقال المسؤول الإيطالي إنه يجب ترفيع الاستثمارات في أفريقيا والنظر لأفريقيا بعيون أفريقية لا أوروبية.

كما أبرز Antonio بأن الوفد الذي قدم إلى تونس أكد لرئيس الجمهورية أن إيطاليا حاضرة للترفيع في عدد المهاجرين النظاميين المتكونين في تونس للعمل في إيطاليا في مجالي الفلاحة والصناعة أي التقليل من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية .

وتم التأكيد، بالمناسبة، على الرغبة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي والرفع من حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتنفيذ آليات الدعم الثنائي للاقتصاد التونسي ومزيد تحفيز الاستثمارات الايطالية بتونس في عدة قطاعات وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.

ومثل اللقاء، كذلك، فرصة للتطرق لمسألة الهجرة غير النظامية وللتأكيد على القناعة المشتركة للبلدين بخصوص ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لهذه الظاهرة تتجاوز البعد الأمني البحت وتعالج أسبابها العميقة وتُوفر الأطر المبتكرة والآليات المناسبة لتطوير الهجرة النظامية.

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