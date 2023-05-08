نائب رئيس البرلمان: تم مبدئيا تكوين 5 كتل برلمانية

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أعلن نائب رئيس مجلس نواب الشعب، الأنور المرزوقي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، بأنه تم مبدئيا تكوين 5 كتل برلمانية بالمجلس، مشيرا إلى أن كل المعطيات المتعلقة بهذه المسألة ستتوضح قريبا باعتبار أن آخر أجل لإيداع التصاريح بتكوين كتلة هو يوم الاربعاء 10 ماي.

وأضاف المرزوقي (دائرة نابل ) ، أنه سينتمي الى « الكتلة الوطنية المستقلة » التي تتضمن 27 نائبا غير منتمين الى احزاب وهو عدد قابل للارتفاع، مضيفا انه لم يتم بعد الحسم في اختيار رئيس هذه الكتلة الذي سيكون النائب عماد اولاد جبريل (دائرة بومرداس -السواسي) او النائب ياسين مامي (دائرة الحمامات).

و أكد نائب رئيس مجلس النواب أن كتلته تضم نوابا من مختلف الجهات يجمعهم « الولاء للوطن » وليس لهم انتماء حزبي او سياسي او ايديولوجي، مضيفا في هذا الصدد ان اولويات كتلته هي العمل بشكل براغماتي في المجال التشريعي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسعي الى حل المشاكل العالقة بالبلاد.

وبخصوص هياكل البرلمان، قال النائب إنها ما زالت في مرحلة البناء فبعد التصويت على النظام الداخلي للمجلس يتم خلال هذه الايام تكوين الكتل والتصريح بذلك بشكل رسمي يوم الاربعاء القادم، ثم المرور الى تركيز مكتب المجلس الذي سيتم تشكيله على قاعدة التمثيل النسبي للكتل (الفصل 31) وتركيز اللجان.

ومن المرجح أن يعقد البرلمان نهاية هذا الاسبوع جلسة عامة للاعلان رسميا عن الكتل البرلمانية وفق ما ينص عليه الفصل 14 من النظام الداخلي للبرلمان، كما يتم الاعلان في نفس الجلسة العامة عن حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين من المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارة السيادية وفق نفس الفصل.

وينص الفصل 15 من النّظام الدّاخلي للبرلمان على أنه « لكلّ 15 عضوا أو أكثر حقّ تكوين كتلة برلمانيّة »، في حين ينصّ الفصل 16 منه على أنه « إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية أو أثناءها فإنه لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى ».

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في 29 افريل الفارط على نظامه الداخلي الذي يتضمن 172 فصلا.

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