نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء يُؤكّد استعداد البنك لمزيد دعم تونس

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة، بمكتبه النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يورقين ريقترينك والمديرة لعمليات البنك بتونس نوديرا منصوروفا.

وتطرق اللقاء للعلاقات بين تونس والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وأهمية المشاريع الممولة من البنك.

ووفقا لما نقلته جريدة الشعب نيوز، فقد أكد النائب الأول لرئيس البنك استعداد البنك لمزيد دعم تونس ولتحقيق نمو الاقتصاد التونسي.

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