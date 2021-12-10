نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد الاستعداد لمواصلة دعم تونس

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بـ Ricardo MOURINHO FELIX، نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار(BEI) الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس وذلك بحضور مدير مكتب البنك بتونس Jean Luc REVERLEAUT.

وجدد Ricardo MOURINHO FELIX، إستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس بما يساعدها على إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية، مشيرا إلى أن البنك يحرص على نجاح تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية حتى تتجاوز الصعوبات المعترضة جراء الجائحة العالمية وتتمكن من تحقيق انتقال إقتصادي ناجع ومستدام.

كما أعرب المسؤول عن ارتياحه لاستكمال المفاوضات بنجاح، حول التمويل الخاص بمشروع تجديد أسطول عربات الخط الحديدي TGM الذي سيمكن من تحسين أداء الشركة والخدمات المقدمة لمستعمليه

من حهته، ثمن سمير سعيّد في هذا الإطار دعم البنك الأوروبي للإستثمار لمسار التنمية في تونس وما قدمه من مساهمات في تمويل عديد المشاريع في قطاعات ذات أولوية كالبنية التحتية والتعليم والنقل وغيرها.

وأكد الوزير في السياق ذاته، الحرص على مواصلة هذا التعاون المثمر خاصة في هذه المرحلة التي تشهد خلالها تونس صعوبات إقتصادية ومالية ازدادت حدتها جراء تداعيات جائحة COVID19، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على وضع برنامج إصلاح هيكلي هدفه استعادة نسق النمو وخلق الثروة وتطوير المكاسب الإجتماعية.

كما أعرب الوزير عن ارتياحه لاستكمال المفاوضات حول تمويل مشروع تجديد أسطول العربات للخط الحديدي TGM لفائدة شركة نقل تونس بقيمة 45 مليون أورو أي ما يعادل 150 مليون دينار، مبينا أهمية المشروع باعتبار تأثيراته على تحسين النقل وجودته.

كما أشار الوزير إلى الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون في المرحلة القادمة خاصة في المجال الرقمي والتجديد التكنولوجي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير البنية الأساسية.

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