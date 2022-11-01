نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني: نتطلّع لاستقبال وفود اقتصادية تونسية لاستكشاف فرص للاستثمار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2022 بمقر اقامته بالجزائر العاصمة، محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الممثل الخاص لملك البحرين.

وأشاد رئيس الجمهورية بمواقف مملكة البحرين الشقيقة الداعمة لتونس، وأعرب عن ارتياحه لمستوى أواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، مشددا حرصه على مزيد تطوير هذه الروابط والارتقاء بها إلى أفضل المراتب لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وبين رئيس الدولة أهمية التواصل المستمر والمباشر لتذليل كل الصعوبات لاستشراف مستقبل العلاقات الثنائية وفق رؤى وتصورات جديدة.

ومن جانبه، نقل محمد بن مبارك آل خليفة لرئيس الجمهورية دعوة من أخيه جلالة ملك البحرين لزيارة المنامة.

كما جدّد التأكيد على مواصلة وقوف بلاده إلى جانب تونس ومساندتها. وأعرب عن تطلع البحرين إلى استقبال وفود اقتصادية تونسية لاستكشاف فرص جديدة وواعدة للشراكة والاستثمار بين البلدين.

ومثل هذا اللقاء مناسبة، أيضا، للتداول بشأن جملة من النقاط المدرجة بجدول أعمال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، وللتأكيد على أهمية لمّ الشمل حتى تكون الدول العربية فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.

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