نائب مدير شركة MITSUBISHI : سيتم إطلاق مشاريع في مجال الطاقات المتجددة

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس الأحد، بمدينة الثقافة « الشاذلي القليبي » بالعاصمة، نائب المدير التنفيذي لشركة MITSUBISHI CORPORATION Yasuteru Hirai على هامش انعقاد ندوة طوكيو الدولية « تيكاد 8″.

وأشادت رئيسة الحكومة في مستهل اللقاء بالعلاقات والتعاون المثمر القائم بين تونس وشركة ميتسوبيشي خاصة في مجالي صناعة السيارات والطاقة، مؤكدة على أهمية مزيد تدعيم هذه الشراكة وتطويرها لتكون رافدا من روافد التنمية في بلادنا.

ونوهت رئيسة الحكومة في هذا الإطار بما أنجزته هذه الشركة من مشاريع هامة في تونس خاصة في مجال الطاقة وعبرت عن شكرها وتقديرها لإنجازها محطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة ذات المحورين رادس » ج والذي يعتبر من أضخم المشاريع التي مولتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

من جهته، أبرز نائب المدير التنفيذي لشركة MITSUBISHI CORPORATION Yasuteru Hirai أن هذا الإنجاز هو خير دليل على تواصل التعاون بين تونس واليابان في مختلف المجالات، معلنا أنه سيتم إطلاق مشاريع أخرى في مجال الطاقة والطاقات المتجددة والتي ستمكن من تطوير القدرات الوطنية في مجال انتاج الكهرباء من اجل معاضدة مجهودات الحكومة لبلوغ 30 بالمائة من الاستهلاك من الطاقات المتجددة والبديلة الى حدود سنة 2030.

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